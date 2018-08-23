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У Південній Азії бум
інвестицій - туди переносять...

У Південній Азії бум інвестицій - туди переносять...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 20:25

У Південній Азії бум інвестицій - туди переносять...

Пропонуємо до обговорення:
Країни південно-східної Азії залучили рекордний обсяг іноземних інвестицій завдяки торговій війні Китаю і США.

Дивися повний текст У Південній Азії бум інвестицій - туди переносять виробництво з Китаю.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 20:25

Мда, трохи не той результат, на який очікував Трамп, коли розпочав митну війну з Китаєм. Виробництво у США переносити ніхто не поспішає.
NetSerpent
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