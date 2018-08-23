Країни південно-східної Азії залучили рекордний обсяг іноземних інвестицій завдяки торговій війні Китаю і США.
Дивися повний текст У Південній Азії бум інвестицій - туди переносять виробництво з Китаю.
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Додано: Вів 23 жов, 2018 20:25
У Південній Азії бум інвестицій - туди переносять...
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Дивися повний текст У Південній Азії бум інвестицій - туди переносять виробництво з Китаю.
Додано: Вів 23 жов, 2018 20:25
Мда, трохи не той результат, на який очікував Трамп, коли розпочав митну війну з Китаєм. Виробництво у США переносити ніхто не поспішає.
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