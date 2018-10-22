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Киянам пояснили, звідки взялися
"водяні борги" у...

Киянам пояснили, звідки взялися "водяні борги" у...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 21:21

Киянам пояснили, звідки взялися "водяні борги" у...

Пропонуємо до обговорення:
Про це на брифінгу заявив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.

Дивися повний текст Киянам пояснили, звідки взялися \"водяні борги\" у платіжках за газ.
R2
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