Про це на брифінгу заявив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.
Дивися повний текст Киянам пояснили, звідки взялися \"водяні борги\" у платіжках за газ.
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Додано: Вів 23 жов, 2018 21:21
Киянам пояснили, звідки взялися "водяні борги" у...
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Дивися повний текст Киянам пояснили, звідки взялися \"водяні борги\" у платіжках за газ.
Додано: Сер 24 жов, 2018 12:37
Последнее время пошла мода объяснять любые коррупционные схемы и преподносить это с таким снисхождением, будто слушатель, гражданин страны - де***.
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