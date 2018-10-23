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Медведєв анонсував санкції проти
"сотень українських...

Медведєв анонсував санкції проти "сотень українських...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 21:28

Медведєв анонсував санкції проти "сотень українських...

Пропонуємо до обговорення:
Про це заявив журналістам прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв, повідомляє ТАСС.

Дивися повний текст Медведєв анонсував санкції проти \"сотень українських фізосіб\".
R2
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Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 21:28

Пора МТС і Київстар націоналізувати.
anton_gms
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 21:51

И запрет на вьезд украинцев пусть продавит. А то как же всякие диверсанты-правосеки туда-сюда шастают, непорядок.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
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