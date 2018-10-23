Про це заявив журналістам прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв, повідомляє ТАСС.
Дивися повний текст Медведєв анонсував санкції проти \"сотень українських фізосіб\".
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Додано: Вів 23 жов, 2018 21:28
Медведєв анонсував санкції проти "сотень українських...
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Дивися повний текст Медведєв анонсував санкції проти \"сотень українських фізосіб\".
Додано: Вів 23 жов, 2018 21:51
И запрет на вьезд украинцев пусть продавит. А то как же всякие диверсанты-правосеки туда-сюда шастают, непорядок.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
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