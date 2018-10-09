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ДФС: «єврономери» з простроченим
«транзитом» порушують закон

ДФС: «єврономери» з простроченим «транзитом» порушують закон
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 09:08

ДФС: «єврономери» з простроченим «транзитом» порушують закон

Пропонуємо до обговорення:
Про це заявили в Державній фіскальній службі

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R2
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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 09:09

Вони мають писати ці статті, щоб решта автомобілістів не пересіли на якісні дешеві авто. Нове авто за рахунок податків дорожче ніж в європі на 15-20% але через попит який перевищує пропозицію різниця в 200% на б.у за 10 років... Нас просто хочуть брити як овець.
vitaliygoodlife
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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 09:36

vitaliygoodlife
Вас вже побрили як овець. Дійсно якісний б/в автомобіль в Європі також коштує грошей.
Наприклад: мінімальна знайдена мною вартість аналогічного моєму Гольф Плюс 2008р.в. 1,6 бензин механіка в Європі - 6 000 Євро, а у нас 7 500 долл (6 550Євро). Враховуючи вартість пального, та вартість пакету погані дороги (ходова частина від Єті + захист двигуна) - європейський автомобіль вже буде дорожче, навіть без вартості розтаможки.
А купувати ушатки на литовських номерах за 2-3 тис долл з вже оформленими документами? Якщо, для порівняння, вартість аналогічних автомобілів в Германії на 30%-50% вище і без розтаможки. Я вважаю це брєдом, особливо після того, як літом на дорогах почав замічати, що кожен димлящий авто - на б***. Невже не можна зекономлені гроші витратити на ремонт авто? чи обов*язково треба в години пік перекривати мости Києва своїми корчами, бо вони не заводяться або закипіли. А зимою їздити на літній гумі - бо водій в принципі не бачить різниці між сезоністтю гуми і тим паче не має 12 000грн на купівлю комплекту гуми (ціна вказана за якісну брендову гуму в 16-му розмірі).
jeugen
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