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ДФС: «єврономери» з простроченим
«транзитом» порушують закон

ДФС: «єврономери» з простроченим «транзитом» порушують закон
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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 09:08

ДФС: «єврономери» з простроченим «транзитом» порушують закон

Пропонуємо до обговорення:
Про це заявили в Державній фіскальній службі

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R2
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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 09:09

Вони мають писати ці статті, щоб решта автомобілістів не пересіли на якісні дешеві авто. Нове авто за рахунок податків дорожче ніж в європі на 15-20% але через попит який перевищує пропозицію різниця в 200% на б.у за 10 років... Нас просто хочуть брити як овець.
vitaliygoodlife
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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 09:36

vitaliygoodlife
Вас вже побрили як овець. Дійсно якісний б/в автомобіль в Європі також коштує грошей.
Наприклад: мінімальна знайдена мною вартість аналогічного моєму Гольф Плюс 2008р.в. 1,6 бензин механіка в Європі - 6 000 Євро, а у нас 7 500 долл (6 550Євро). Враховуючи вартість пального, та вартість пакету погані дороги (ходова частина від Єті + захист двигуна) - європейський автомобіль вже буде дорожче, навіть без вартості розтаможки.
А купувати ушатки на литовських номерах за 2-3 тис долл з вже оформленими документами? Якщо, для порівняння, вартість аналогічних автомобілів в Германії на 30%-50% вище і без розтаможки. Я вважаю це брєдом, особливо після того, як літом на дорогах почав замічати, що кожен димлящий авто - на б***. Невже не можна зекономлені гроші витратити на ремонт авто? чи обов*язково треба в години пік перекривати мости Києва своїми корчами, бо вони не заводяться або закипіли. А зимою їздити на літній гумі - бо водій в принципі не бачить різниці між сезоністтю гуми і тим паче не має 12 000грн на купівлю комплекту гуми (ціна вказана за якісну брендову гуму в 16-му розмірі).
jeugen
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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 09:59

Меня летом б*** достали... я пару раз останавливался проверить свою машину вечером, изза того, что перед фарами появлялся густой сизый дым (думал у меня что то загорелось). Оказалось... что, мать его, это дым от б*** которая впереди меня (в районе 50-70 метрах) СТОЯЛА в соседней полосе. Потом стал замечать, что это повсеместное явление.
magneet
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 10:51

Re: из замеченого

  magneet написав:в соседней полосе. Потом стал замечать, что это повсеместное явление.

У них еще колеса часто отпадают. давно замечено
sal
 
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