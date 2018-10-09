Про це заявили в Державній фіскальній службі
Дивися повний текст ДФС: «єврономери» з простроченим «транзитом» порушують закон.
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Додано: Сер 24 жов, 2018 09:08
ДФС: «єврономери» з простроченим «транзитом» порушують закон
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст ДФС: «єврономери» з простроченим «транзитом» порушують закон.
Додано: Сер 24 жов, 2018 09:09
Вони мають писати ці статті, щоб решта автомобілістів не пересіли на якісні дешеві авто. Нове авто за рахунок податків дорожче ніж в європі на 15-20% але через попит який перевищує пропозицію різниця в 200% на б.у за 10 років... Нас просто хочуть брити як овець.
Додано: Сер 24 жов, 2018 09:36
vitaliygoodlife
Вас вже побрили як овець. Дійсно якісний б/в автомобіль в Європі також коштує грошей.
Наприклад: мінімальна знайдена мною вартість аналогічного моєму Гольф Плюс 2008р.в. 1,6 бензин механіка в Європі - 6 000 Євро, а у нас 7 500 долл (6 550Євро). Враховуючи вартість пального, та вартість пакету погані дороги (ходова частина від Єті + захист двигуна) - європейський автомобіль вже буде дорожче, навіть без вартості розтаможки.
А купувати ушатки на литовських номерах за 2-3 тис долл з вже оформленими документами? Якщо, для порівняння, вартість аналогічних автомобілів в Германії на 30%-50% вище і без розтаможки. Я вважаю це брєдом, особливо після того, як літом на дорогах почав замічати, що кожен димлящий авто - на б***. Невже не можна зекономлені гроші витратити на ремонт авто? чи обов*язково треба в години пік перекривати мости Києва своїми корчами, бо вони не заводяться або закипіли. А зимою їздити на літній гумі - бо водій в принципі не бачить різниці між сезоністтю гуми і тим паче не має 12 000грн на купівлю комплекту гуми (ціна вказана за якісну брендову гуму в 16-му розмірі).
Додано: Сер 24 жов, 2018 09:59
Меня летом б*** достали... я пару раз останавливался проверить свою машину вечером, изза того, что перед фарами появлялся густой сизый дым (думал у меня что то загорелось). Оказалось... что, мать его, это дым от б*** которая впереди меня (в районе 50-70 метрах) СТОЯЛА в соседней полосе. Потом стал замечать, что это повсеместное явление.
Додано: Сер 24 жов, 2018 10:51
Re: из замеченого
Додано: Сер 24 жов, 2018 14:50
Аналог по ціні опелю - це жигуль. Немає грошей на шини жигуля немає і на б***. Ремонтувати капітально страшно, вкладешся, а потім може і відберуть? Спочатку закон нормальний потім видно буде скільки зекономили
Додано: Сер 24 жов, 2018 18:31
99% ушатанных дымящих чадящих корчей на номерах LT\PL возрастом старше своих водителей качественными авто назвать нельзя. 1% Ренж Роверов, Ягуаров и прочих Бентли на еврономерах не подпадают под определение "дешевых".
Додано: Чет 25 жов, 2018 08:29
jeugen, не смешите.
В Европе ваш Гольф плюс 2008 стоит 2000 евро с пробегом до 150000 и идеальным состоянием кузова и салона
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