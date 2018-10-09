ДФС: «єврономери» з простроченим «транзитом» порушують закон

По-перше - це авто з двигуном 1,4 - у якого ресурс 80-100 тис. км
Читайте текст об*яви, що сам сайт інформує про те, що автомобіль підозрілий і не несе відповідальності за його стан.
По досвіду своєї роботи з подібними авто - вказаний Гольф+ вже без повноцінного двигуна.
Ось найдешевший, щойно знайдений мною, подібний автомобіль. Його вартість в долл 5 100долл. У нас такий же 7 100долл і ще можна зторгувати доларів 500-700. Тому виходить 6 500долл.
Згоден, що початково я дещо зависив вартість, бо переглядаючи сайти мав інші мотиви в пошуку такого ж авто і перебираючи об*яви розглядав не все підряд.