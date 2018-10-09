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ДФС: «єврономери» з простроченим
«транзитом» порушують закон

ДФС: «єврономери» з простроченим «транзитом» порушують закон
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 12:54

o_slawik1989, vivozlomakievua
По-перше - це авто з двигуном 1,4 - у якого ресурс 80-100 тис. км
Читайте текст об*яви, що сам сайт інформує про те, що автомобіль підозрілий і не несе відповідальності за його стан.
По досвіду своєї роботи з подібними авто - вказаний Гольф+ вже без повноцінного двигуна.
https://www.autoscout24.com.ua/proposyz ... ?cldtidx=3
Ось найдешевший, щойно знайдений мною, подібний автомобіль. Його вартість в долл 5 100долл. У нас такий же 7 100долл і ще можна зторгувати доларів 500-700. Тому виходить 6 500долл.
https://auto.ria.com/auto_volkswagen_go ... 12196.html
Згоден, що початково я дещо зависив вартість, бо переглядаючи сайти мав інші мотиви в пошуку такого ж авто і перебираючи об*яви розглядав не все підряд.
jeugen
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