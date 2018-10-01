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В лізинг пробралися шахраї

В лізинг пробралися шахраї
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 09:08

В лізинг пробралися шахраї

Пропонуємо до обговорення:
Кількість реальних і прозорих учасників ринку зменшується, а їх місце намагаються зайняти фейкові структури.

Дивися повний текст В лізинг пробралися шахраї.
R2
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Будьте обережні, такі компанії як: Авто Галактика, Авентус Фінанс, Авто-Ритм, Інтер Авто, Некст Авто та ін. не мають транспортних засобів, вони аферисти-не укладайте договори з ними (фінансовий лізинг або попередній купівлі-продажу).Якщо уклали договір та сплатили кошти, але нічого не отримали(ні авто ні коштів), телефонуйте по тел.0687673111.Консультація та аналіз документів безкоштовно.
mroyuk
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