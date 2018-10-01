Кількість реальних і прозорих учасників ринку зменшується, а їх місце намагаються зайняти фейкові структури.
Дивися повний текст В лізинг пробралися шахраї.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Сер 24 жов, 2018 09:08
В лізинг пробралися шахраї
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Дивися повний текст В лізинг пробралися шахраї.
Додано: Сер 24 жов, 2018 09:09
Будьте обережні, такі компанії як: Авто Галактика, Авентус Фінанс, Авто-Ритм, Інтер Авто, Некст Авто та ін. не мають транспортних засобів, вони аферисти-не укладайте договори з ними (фінансовий лізинг або попередній купівлі-продажу).Якщо уклали договір та сплатили кошти, але нічого не отримали(ні авто ні коштів), телефонуйте по тел.0687673111.Консультація та аналіз документів безкоштовно.
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