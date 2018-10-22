RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Другого підвищення ціни
на газ не буде - Гройсман

Другого підвищення ціни на газ не буде - Гройсман
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 09:16

Другого підвищення ціни на газ не буде - Гройсман

Пропонуємо до обговорення:
Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман обіцяє, що чергового підвищення на 35% ціни на газ для населення не буде.

Дивися повний текст Другого підвищення ціни на газ не буде - Гройсман.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 85209
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 120 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 09:16

оно уже выступало "на стороне людей" и тоже самое говорило что не будет повышения.
Предвыборные мантры...
reo2000
 
Повідомлень: 121
З нами з: 24.11.08
Подякував: 24 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 09:26

Повністю згідний. Передвиборний "треп". Хто йому вірить:-)
Дикий не Дикий
 
Повідомлень: 93
З нами з: 04.05.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 38 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 09:30

Гройсман и Ко. сейчас в панике: надо повышать цену газа, а то кредит не дадут. А кредит не дают, и выборы скоро.
Пока москалі їдять Рошен, купляти Рошен не буду!
zloy_ukr
Аватар користувача
 
Повідомлень: 870
З нами з: 12.12.14
Подякував: 86 раз.
Подякували: 159 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: denf15 і 13 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Ціни на нафту впали до мінімуму за півтора місяця
R2 » Сер 24 жов, 2018 09:49
1 13
Переглянути останнє повідомлення
Сер 24 жов, 2018 09:49
magneet
Гройсман пояснив, чому МВФ висуває до України суворі вимоги 1, 2
R2 » Вів 23 жов, 2018 09:08
12 623
Переглянути останнє повідомлення
Сер 24 жов, 2018 08:10
freeze
Ціни на газ для населення з 1 листопада зростуть - Гройсман 1 ... 4, 5, 6
R2 » Пон 22 жов, 2018 08:34
55 3449
Переглянути останнє повідомлення
Вів 23 жов, 2018 21:54
ruvex

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (62738)
24.10.2018 10:51
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.