Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман обіцяє, що чергового підвищення на 35% ціни на газ для населення не буде.
Дивися повний текст Другого підвищення ціни на газ не буде - Гройсман.
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Додано: Сер 24 жов, 2018 09:16
Другого підвищення ціни на газ не буде - Гройсман
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Другого підвищення ціни на газ не буде - Гройсман.
Додано: Сер 24 жов, 2018 09:16
оно уже выступало "на стороне людей" и тоже самое говорило что не будет повышения.
Предвыборные мантры...
Додано: Сер 24 жов, 2018 09:30
Гройсман и Ко. сейчас в панике: надо повышать цену газа, а то кредит не дадут. А кредит не дают, и выборы скоро.
Пока москалі їдять Рошен, купляти Рошен не буду!
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