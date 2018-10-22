Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман обіцяє, що чергового підвищення на 35% ціни на газ для населення не буде.
Дивися повний текст Другого підвищення ціни на газ не буде - Гройсман.
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Додано: Сер 24 жов, 2018 09:16
Другого підвищення ціни на газ не буде - Гройсман
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Другого підвищення ціни на газ не буде - Гройсман.
Додано: Сер 24 жов, 2018 09:16
оно уже выступало "на стороне людей" и тоже самое говорило что не будет повышения.
Предвыборные мантры...
Додано: Сер 24 жов, 2018 09:30
Гройсман и Ко. сейчас в панике: надо повышать цену газа, а то кредит не дадут. А кредит не дают, и выборы скоро.
Пока москалі їдять Рошен, купляти Рошен не буду!
Додано: Сер 24 жов, 2018 10:13
Люди у яких відсутня амнезія пам'ятають,як після попереднього підвищення у два рази цей словоблуд обіцяв,що це останнє підвищення поки він прем'єр.
Додано: Сер 24 жов, 2018 10:29
Тут премьер не соврал - очередного повышения тарифа одноразово на 35% не будет. Будет на 15% в мае 2019г., потом на 20% в декабре. Идём к цене 12грн за куб, а с учётом прогнозируемого курса доллара на все 14.
Востаннє редагувалось warlamp в Сер 24 жов, 2018 10:41, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 24 жов, 2018 10:47
Как определить, что Гройсман врет? Если губы шевелятся, значит врет
Я напомню, повышение тарифов на 23,5% с ноября является всего лишь 1-м этапом программы, согласованной в рамках сотрудничества с МВФ.
Программа эта называется импортным паритетом 2020, что предполагает выведение цены газа для населения не менее, чем на 80% от европейского уровня к 2020 году.
Программа эта была согласована еще в сентябре, и до последнего времени предметом обсуждения оставался лишь темп повышения. Основным камнем преткновения был % повышения с ноября.
Об этом договорились 19-го октября.
Цена с 1 ноября составит 8550 грн.
При этом цена импортного паритета на сегодня - порядка 14000 грн.
Какой она будет к 2020 году, вопрос сложный. Валютная стоимость газа на европейских рынках растет вместе с нефтью. Плюс курс гривны есть понятием "изменчивым".
Если предположить, что динамика валютной цены сохранится на текущем уровне - 20% в год, а курс доллара вырастет на 10%, то к началу 2020 цена газа по импортному паритету составит порядка 20000 грн, 80% от которых - это 16000 грн (а себестоимость добычи украинского газа останется в пределах 3000 грн - то есть рентабельность продажи возрастет с нынешних 300% до 550%).
Что ж, как видим, увеличение с 8550 грн до 16000 грн - это +87%!!! Это как минимум 2 повышения! Гройсман заврался дальше некуда!
Ведь уже врал в 2016 году, что тогда было "последнее в истории повышение цены на газ".
Фу, как же мерзки подобные популисты...
Додано: Сер 24 жов, 2018 10:47
Почему это повышения газа не будет? Почему-то цену на айфоны никто не держит.
Хватит сжигать мои налоги! Газ должен стоять столько сколько он стоит, а не сколько кто-то там хочет, чтобы он стоял. Газ - товар, а не что-то абстрактное
Додано: Сер 24 жов, 2018 11:00
Re: друге підвищення
А какое будет? огласите цифру, пан Гройсмен
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