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Другого підвищення ціни
на газ не буде - Гройсман

Другого підвищення ціни на газ не буде - Гройсман
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 09:16

Другого підвищення ціни на газ не буде - Гройсман

Пропонуємо до обговорення:
Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман обіцяє, що чергового підвищення на 35% ціни на газ для населення не буде.

Дивися повний текст Другого підвищення ціни на газ не буде - Гройсман.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 09:16

оно уже выступало "на стороне людей" и тоже самое говорило что не будет повышения.
Предвыборные мантры...
reo2000
 
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Повністю згідний. Передвиборний "треп". Хто йому вірить:-)
Дикий не Дикий
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 09:30

Гройсман и Ко. сейчас в панике: надо повышать цену газа, а то кредит не дадут. А кредит не дают, и выборы скоро.
Пока москалі їдять Рошен, купляти Рошен не буду!
zloy_ukr
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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 10:13

Люди у яких відсутня амнезія пам'ятають,як після попереднього підвищення у два рази цей словоблуд обіцяв,що це останнє підвищення поки він прем'єр.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 10:29

Тут премьер не соврал - очередного повышения тарифа одноразово на 35% не будет. Будет на 15% в мае 2019г., потом на 20% в декабре. Идём к цене 12грн за куб, а с учётом прогнозируемого курса доллара на все 14.
https://ukranews.com/publication/2553-s ... ostavyt-15
Востаннє редагувалось warlamp в Сер 24 жов, 2018 10:41, всього редагувалось 1 раз.
warlamp
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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 10:32

Очередная брехня.
LuckyG
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 10:47

Как определить, что Гройсман врет? Если губы шевелятся, значит врет :mrgreen:

Я напомню, повышение тарифов на 23,5% с ноября является всего лишь 1-м этапом программы, согласованной в рамках сотрудничества с МВФ.

Программа эта называется импортным паритетом 2020, что предполагает выведение цены газа для населения не менее, чем на 80% от европейского уровня к 2020 году.

Программа эта была согласована еще в сентябре, и до последнего времени предметом обсуждения оставался лишь темп повышения. Основным камнем преткновения был % повышения с ноября.

https://interfax.com.ua/news/economic/531903.html

Об этом договорились 19-го октября.

https://delo.ua/econonomyandpoliticsinu ... az-347188/

Цена с 1 ноября составит 8550 грн.

При этом цена импортного паритета на сегодня - порядка 14000 грн.
Какой она будет к 2020 году, вопрос сложный. Валютная стоимость газа на европейских рынках растет вместе с нефтью. Плюс курс гривны есть понятием "изменчивым".

Если предположить, что динамика валютной цены сохранится на текущем уровне - 20% в год, а курс доллара вырастет на 10%, то к началу 2020 цена газа по импортному паритету составит порядка 20000 грн, 80% от которых - это 16000 грн (а себестоимость добычи украинского газа останется в пределах 3000 грн - то есть рентабельность продажи возрастет с нынешних 300% до 550%).

Что ж, как видим, увеличение с 8550 грн до 16000 грн - это +87%!!! Это как минимум 2 повышения! Гройсман заврался дальше некуда!

Ведь уже врал в 2016 году, что тогда было "последнее в истории повышение цены на газ".

https://www.segodnya.ua/economics/enews ... 11452.html

Фу, как же мерзки подобные популисты...
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 10:47

Почему это повышения газа не будет? Почему-то цену на айфоны никто не держит.
Хватит сжигать мои налоги! Газ должен стоять столько сколько он стоит, а не сколько кто-то там хочет, чтобы он стоял. Газ - товар, а не что-то абстрактное
alexkr
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 11:00

Re: друге підвищення

А какое будет? огласите цифру, пан Гройсмен
sal
 
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