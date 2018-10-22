Другого підвищення ціни на газ не буде - Гройсман

Додано: Сер 24 жов, 2018 10:47

Как определить, что Гройсман врет? Если губы шевелятся, значит вретЯ напомню, повышение тарифов на 23,5% с ноября является всего лишь 1-м этапом программы, согласованной в рамках сотрудничества с МВФ.Программа эта называется импортным паритетом 2020, что предполагает выведение цены газа для населения не менее, чем на 80% от европейского уровня к 2020 году.Программа эта была согласована еще в сентябре, и до последнего времени предметом обсуждения оставался лишь темп повышения. Основным камнем преткновения был % повышения с ноября.Об этом договорились 19-го октября.Цена с 1 ноября составит 8550 грн.При этом цена импортного паритета на сегодня - порядка 14000 грн.Какой она будет к 2020 году, вопрос сложный. Валютная стоимость газа на европейских рынках растет вместе с нефтью. Плюс курс гривны есть понятием "изменчивым".Если предположить, что динамика валютной цены сохранится на текущем уровне - 20% в год, а курс доллара вырастет на 10%, то к началу 2020 цена газа по импортному паритету составит порядка 20000 грн, 80% от которых - это 16000 грн (а себестоимость добычи украинского газа останется в пределах 3000 грн - то есть рентабельность продажи возрастет с нынешних 300% до 550%).Что ж, как видим, увеличение с 8550 грн до 16000 грн - это +87%!!! Это как минимум 2 повышения! Гройсман заврался дальше некуда!Ведь уже врал в 2016 году, что тогда было "последнее в истории повышение цены на газ".Фу, как же мерзки подобные популисты...