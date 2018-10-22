Другого підвищення ціни на газ не буде - Гройсман

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Сер 24 жов, 2018 11:11
Что от него зависит? Страна не чего не производит. Живет за счет кредитов. Ну будет вместо десятого, одиннадцатый набивать карманы. Проблема в том, что активное большинство рассчитывает на эмиграцию. Кто то готов ездить на Ланосах, украинских тепловозах, носить украинские носки, забивать наши гвозди шурупы? То есть выпускать и то, что выпускаешь потреблять?
Додано: Сер 24 жов, 2018 11:19
И налоги ваши будут сжигать, и премии миллионные избранные получать и газ дерьмовый будут вам парить дороже европейского, а зарплаты платить рабочим в той же газовой сфере ниже плинтуса. А все потому что ваш воспаленный мозг не понимает что у корыта люди которым сколько не положи в корыто они это скомуниздят. И после повышения цен с 2013г. насколько уменьшилось сжигание налогов???
Додано: Сер 24 жов, 2018 11:26
tigr-uu незнаю, у меня есть знакомые, которые перешли со сжигания газа на сжигание чего-то подешевле. Учитывая дырявый дом и температуру внутри +27, которую поддерживали с дешёвым газом - я очень рад этому.
А премии большие - это хорошо. Когда есть за что. Или Вы реально думаете, что топ-менеджер крупной газодобывающей компании должен получать невероятные 20 000грн в месяц? Ну как неспешный таксист в Киеве?
Додано: Сер 24 жов, 2018 11:29
nik1 я ношу украинские носки и мне очень нравится. а ещё пью обжаренный в Украине кофе и вкуснейшее украинское вино, покупаю девушке украинскую одежду, дарю на праздники изделия из украинского дерева, иногда езжу в украинском троллейбусе. Конечно есть и произведённое в других странах и его очень много, но нельзя сказать, что у нас ничего не производят.
А много Вы тепловозов каждый день покупаете?)
Додано: Сер 24 жов, 2018 11:31
Вызывайте этому санитаров , а в принципе таким можно еще повысь стоимость газа в 2 раза пусть платит только нас пусть не трогает- простых людей , оно все равно будет верить власти , таких можно гнуть пока не сломаются . Так что у власти еще есть одопающие прихлебатели
Додано: Сер 24 жов, 2018 11:36
makishin60 я двумя руками ЗА!!!!
В 2 раза - это какраз выйдеть чуть дороже, чем для промышленности. Учитывая необходимость доставки индивидуальным потребителям в маленьком количестве - доля доставки в себестоимости выше, а значит и цена должна быть выше. Возможно не в 2 раза, но как узнать?
О! А давайте ОТМЕНИМ цену на газ? Ну чтобы она была как с айфонами - сколько предложат - столько и платить. Да так, чтобы за газ отдельно, а за трубу в квартиру отдельно. И пусть побольше компаний могли поставлять населению газ, а не один с "гарантированной ценой", а то мне что-то Ваш дешёвый газ сильно дорого обходится.
Пусть каждый платит за то, что он потребляет. По-моему именно это это называется справедливостью, а не продажа чего-то по фиксированной цене. Так и до Венесуэллы можно скатиться
Додано: Сер 24 жов, 2018 11:42
Re: Другого підвищення ціни на газ не буде - Гройсман
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