Другого підвищення ціни на газ не буде - Гройсман

Додано: Сер 24 жов, 2018 11:36

makishin60 я двумя руками ЗА!!!!

В 2 раза - это какраз выйдеть чуть дороже, чем для промышленности. Учитывая необходимость доставки индивидуальным потребителям в маленьком количестве - доля доставки в себестоимости выше, а значит и цена должна быть выше. Возможно не в 2 раза, но как узнать?

О! А давайте ОТМЕНИМ цену на газ? Ну чтобы она была как с айфонами - сколько предложат - столько и платить. Да так, чтобы за газ отдельно, а за трубу в квартиру отдельно. И пусть побольше компаний могли поставлять населению газ, а не один с "гарантированной ценой", а то мне что-то Ваш дешёвый газ сильно дорого обходится.



Пусть каждый платит за то, что он потребляет. По-моему именно это это называется справедливостью, а не продажа чего-то по фиксированной цене. Так и до Венесуэллы можно скатиться