Другого підвищення ціни на газ не буде - Гройсман

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alexkr написав:О! А давайте ОТМЕНИМ цену на газ? Ну чтобы она была как с айфонами - сколько предложат - столько и платить. Да так, чтобы за газ отдельно, а за трубу в квартиру отдельно. И пусть побольше компаний могли поставлять населению газ, а не один с "гарантированной ценой", а то мне что-то Ваш дешёвый газ сильно дорого обходится.
Давате. Вот только ндс тоже надо отменить, а то непонятно за что мы платим этому гос-ву. Абсолютно все переведено на барыжные рейки.
tigr-uu написав:Давате. Вот только ндс тоже надо отменить, а то непонятно за что мы платим этому гос-ву. Абсолютно все переведено на барыжные рейки.
Воу-воу-воу! Убирая косвенный налог Вы не только предлагаете уйти подальше от Европы (у них там вроде НДС в требованиях есть, но я не перепроверял), но и предлагаете избавиться от самого жирного косвенного налога. А знаете, что происходит, когда убирают косвенные налоги без уменьшения расходной части бюджета? ПРАВИЛЬНО! Поднимают прямые. Я не хочу платить больше прямых налогов. Так что тут я не могу Вас поддержать
alexkr написав:Почему это повышения газа не будет? Почему-то цену на айфоны никто не держит. Хватит сжигать мои налоги! Газ должен стоять столько сколько он стоит, а не сколько кто-то там хочет, чтобы он стоял. Газ - товар, а не что-то абстрактное
100000%. А кто не может топить газом, бо ему дорого, пусть топит кизяками! п.с. это сарказм.
nik1 написав:Что от него зависит? Страна не чего не производит. Живет за счет кредитов. Ну будет вместо десятого, одиннадцатый набивать карманы. Проблема в том, что активное большинство рассчитывает на эмиграцию. Кто то готов ездить на Ланосах, украинских тепловозах, носить украинские носки, забивать наши гвозди шурупы? То есть выпускать и то, что выпускаешь потреблять?
Это как? Просто жуют хлеб без масла и рассчитывают?
alexkr написав:nik1 я ношу украинские носки и мне очень нравится. а ещё пью обжаренный в Украине кофе и вкуснейшее украинское вино, покупаю девушке украинскую одежду, дарю на праздники изделия из украинского дерева, иногда езжу в украинском троллейбусе. Конечно есть и произведённое в других странах и его очень много, но нельзя сказать, что у нас ничего не производят. А много Вы тепловозов каждый день покупаете?)
А вот тут поподробней, плиз )))) и хотелось бы не только вкуснейшее, но и качественнейшее.
alexkr написав:А премии большие - это хорошо. Когда есть за что. Или Вы реально думаете, что топ-менеджер крупной газодобывающей компании должен получать невероятные 20 000грн в месяц? Ну как неспешный таксист
Т.е. 40 лямов баксов они перетерли еще до выиграного дела?