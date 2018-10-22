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Другого підвищення ціни
на газ не буде - Гройсман

Другого підвищення ціни на газ не буде - Гройсман
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234>
Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 11:47

Re: Другого підвищення ціни на газ не буде - Гройсман

  alexkr написав:О! А давайте ОТМЕНИМ цену на газ? Ну чтобы она была как с айфонами - сколько предложат - столько и платить. Да так, чтобы за газ отдельно, а за трубу в квартиру отдельно. И пусть побольше компаний могли поставлять населению газ, а не один с "гарантированной ценой", а то мне что-то Ваш дешёвый газ сильно дорого обходится.

Давате. Вот только ндс тоже надо отменить, а то непонятно за что мы платим этому
гос-ву. Абсолютно все переведено на барыжные рейки.
tigr-uu
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 12:11

  tigr-uu написав:Это хорошо, вот только какое это имеет влияние на снижение сжигания налогов? А премии топ менеджер должен адекватные получать и с проделанной работы, чего в Нафтогазе не наблюдается.


Прямое влияние. Чем меньше потребляется газа - тем меньше его докупают. А докупают откуда, когда цена газа ниже цены покупки? Правильно - из налогов. Меньше покупают газа - меньше сжигают налогов.

Если перефразировать - больше цена на газ - меньше тратится моих налогов на газ - больше счастья у меня.
alexkr
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 12:12

  antey1969 написав:tigr-uu
Не стоит кормить свежего бота


все, кто не думает так, как Вы - бот? Забавная логика
alexkr
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 12:15

  tigr-uu написав:Давате. Вот только ндс тоже надо отменить, а то непонятно за что мы платим этому
гос-ву. Абсолютно все переведено на барыжные рейки.


Воу-воу-воу! Убирая косвенный налог Вы не только предлагаете уйти подальше от Европы (у них там вроде НДС в требованиях есть, но я не перепроверял), но и предлагаете избавиться от самого жирного косвенного налога. А знаете, что происходит, когда убирают косвенные налоги без уменьшения расходной части бюджета? ПРАВИЛЬНО! Поднимают прямые.
Я не хочу платить больше прямых налогов. Так что тут я не могу Вас поддержать

p.s. барыжные рейки, это как?)
alexkr
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 12:27

  alexkr написав:Почему это повышения газа не будет? Почему-то цену на айфоны никто не держит.
Хватит сжигать мои налоги! Газ должен стоять столько сколько он стоит, а не сколько кто-то там хочет, чтобы он стоял. Газ - товар, а не что-то абстрактное

100000%. А кто не может топить газом, бо ему дорого, пусть топит кизяками! :evil:
п.с. это сарказм.
vetka
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 12:29

  nik1 написав:Что от него зависит? Страна не чего не производит. Живет за счет кредитов. Ну будет вместо десятого, одиннадцатый набивать карманы. Проблема в том, что активное большинство рассчитывает на эмиграцию. Кто то готов ездить на Ланосах, украинских тепловозах, носить украинские носки, забивать наши гвозди шурупы? То есть выпускать и то, что выпускаешь потреблять?

Это как? Просто жуют хлеб без масла и рассчитывают?
vetka
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 12:39

  alexkr написав:nik1 я ношу украинские носки и мне очень нравится. а ещё пью обжаренный в Украине кофе и вкуснейшее украинское вино, покупаю девушке украинскую одежду, дарю на праздники изделия из украинского дерева, иногда езжу в украинском троллейбусе. Конечно есть и произведённое в других странах и его очень много, но нельзя сказать, что у нас ничего не производят.
А много Вы тепловозов каждый день покупаете?)

А вот тут поподробней, плиз )))) и хотелось бы не только вкуснейшее, но и качественнейшее.
vetka
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 12:42

vetka вот ссылочка с рекомендацией недорогих украинских вин https://bzh.life/mesta-i-veshi/ukrainskie-vina-do-200-griven-kotorye-stoit-poprobovat
Очень рекомендую Колониста. Мальбек был моим предпочтением долгое время, но попалась одна партия, которую с трудом смог пить :(
alexkr
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 12:54

Re: премиум

  alexkr написав:А премии большие - это хорошо. Когда есть за что. Или Вы реально думаете, что топ-менеджер крупной газодобывающей компании должен получать невероятные 20 000грн в месяц? Ну как неспешный таксист

Т.е. 40 лямов баксов они перетерли еще до выиграного дела?
sal
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 12:55

Re: Другого підвищення ціни на газ не буде - Гройсман

  alexkr написав:Очень рекомендую Колониста.

Ну к недорогим я бы его не отнес...
Faceless
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