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Другого підвищення ціни
на газ не буде - Гройсман

Другого підвищення ціни на газ не буде - Гройсман
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12345>
Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 12:57

Re: тепловоз

  alexkr написав:вкуснейшее украинское вино, покупаю девушке украинскую одежду, дарю на праздники изделия из украинского дерева, иногда езжу в украинском троллейбусе. Конечно есть и произведённое в других странах и его очень много, но нельзя сказать, что у нас ничего не производят.
А много Вы тепловозов каждый день покупаете?)

С какими винами вы сравнивали украинские вина? вкуснейшие
украинское дерево - это бренд?
sal
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 12:59

Re: Другого підвищення ціни на газ не буде - Гройсман

  sal написав:украинское дерево - это бренд?

Можно и так сказать
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Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 13:00

  sena_2008atp написав:Люди у яких відсутня амнезія пам'ятають,як після попереднього підвищення у два рази цей словоблуд обіцяв,що це останнє підвищення поки він прем'єр.

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ruvex
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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 13:03

Re: переварить.. бы

  alexkr написав:с рекомендацией недорогих украинских вин https://bzh.life/mesta-i-veshi/ukrainsk ... poprobovat
Очень рекомендую Колониста. Мальбек был моим предпочтением долгое время, но попалась одна партия, которую с трудом смог пить

вкуснейшее и недорогие - это разные слова и значения этих слов
sal
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 13:04

  alexkr написав:Очень рекомендую Колониста. Мальбек был моим предпочтением долгое время, но попалась одна партия, которую с трудом смог пить :(

Колонист уже, как пару лет не торт.
В частности "Одесский черный".
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ruvex
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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 13:18

  ruvex написав:
  sena_2008atp написав:Люди у яких відсутня амнезія пам'ятають,як після попереднього підвищення у два рази цей словоблуд обіцяв,що це останнє підвищення поки він прем'єр.

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Это из разряда "Кто купит $ по 13,тот пожалеет"! В стране,которая сидит на кредитной игле и которая нуждается в инъекциях,всегда будет дорожать газ и не только газ! Можете это зопейсать!
bub-har
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 13:22

vetka. Ну это примерно так - Агитируете население за кредит, что бы курс удержался, а своему потомству объясняете, что ловить здесь нечего, а тем более пахать на возврат долгов. Подумаешь всего половина бюджета государства уходит на обслуживание. Те кто останется это их выбор. Свободная страна.
nik1
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 13:24

vetka. Заметьте именно это "Патриоты", а те кто за "Ланосы" - это ватаны.
nik1
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 13:25

Ну а "Евробляховоды" это вообще передовая полит сила.
nik1
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 13:26

Re: Другого підвищення ціни на газ не буде - Гройсман

Наверняка не будет в этом месяце или в крайнем случае году, а может просто не ограничатся только двумя.
Последнее время пошла мода объяснять любые коррупционные схемы и отжим с помощью тарифов преподнося это с таким снисхождением, будто слушатель, гражданин страны - де***.
Каждый раз слушая подобное, задумываешься, наверное не просто быть таким ушлепком.
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ruvex
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