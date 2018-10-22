Другого підвищення ціни на газ не буде - Гройсман

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alexkr написав:вкуснейшее украинское вино, покупаю девушке украинскую одежду, дарю на праздники изделия из украинского дерева, иногда езжу в украинском троллейбусе. Конечно есть и произведённое в других странах и его очень много, но нельзя сказать, что у нас ничего не производят. А много Вы тепловозов каждый день покупаете?)
С какими винами вы сравнивали украинские вина? вкуснейшие украинское дерево - это бренд?
vetka. Ну это примерно так - Агитируете население за кредит, что бы курс удержался, а своему потомству объясняете, что ловить здесь нечего, а тем более пахать на возврат долгов. Подумаешь всего половина бюджета государства уходит на обслуживание. Те кто останется это их выбор. Свободная страна.
Наверняка не будет в этом месяце или в крайнем случае году, а может просто не ограничатся только двумя. Последнее время пошла мода объяснять любые коррупционные схемы и отжим с помощью тарифов преподнося это с таким снисхождением, будто слушатель, гражданин страны - де***. Каждый раз слушая подобное, задумываешься, наверное не просто быть таким ушлепком.