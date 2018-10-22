скажите, на сколько снизят цены на газ и коммуналку рыги и их симпатики, когда победят на следующих выборах?
вангую, что такую сладкую схему они оставят нетронутой и найдут способ объяснить простым людям почему.
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Додано: Сер 24 жов, 2018 14:03
Re: Другого підвищення ціни на газ не буде - Гройсман
скажите, на сколько снизят цены на газ и коммуналку рыги и их симпатики, когда победят на следующих выборах?
вангую, что такую сладкую схему они оставят нетронутой и найдут способ объяснить простым людям почему.
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