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Другого підвищення ціни
на газ не буде - Гройсман

Другого підвищення ціни на газ не буде - Гройсман
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12345
Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 14:03

Re: Другого підвищення ціни на газ не буде - Гройсман

  makishin60 написав:пусть платит только нас пусть не трогает- простых людей , оно все равно будет верить власти

скажите, на сколько снизят цены на газ и коммуналку рыги и их симпатики, когда победят на следующих выборах?
вангую, что такую сладкую схему они оставят нетронутой и найдут способ объяснить простым людям почему.
Pegasmaster
 
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