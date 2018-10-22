скажите, на сколько снизят цены на газ и коммуналку рыги и их симпатики, когда победят на следующих выборах?
вангую, что такую сладкую схему они оставят нетронутой и найдут способ объяснить простым людям почему.
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Додано: Сер 24 жов, 2018 14:03
Re: Другого підвищення ціни на газ не буде - Гройсман
скажите, на сколько снизят цены на газ и коммуналку рыги и их симпатики, когда победят на следующих выборах?
вангую, что такую сладкую схему они оставят нетронутой и найдут способ объяснить простым людям почему.
Додано: Сер 24 жов, 2018 14:48
Это тоже сбудется через пять лет?
Додано: Сер 24 жов, 2018 15:03
В связи с отсутствием рынка и присутствием админ-монополии - вероятно.
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Додано: Сер 24 жов, 2018 15:14
Сори за оффтопик.
Знакомые занимаются удобрениями и мотаются по всей Украине. Любят вино и разбираются во всей технологии от и до.
По их словам только Колонист и Винодельческое хозяйство князя Трубецкого придерживаются "классической" технологии. Остальные злоупотребляют "техническими достижениями".
Я за Колонист. От Трубецкого меня кумарит. Мож год был сырым и с серой переборщили.
Короче выбирайте в не зависимости от марки вино урожая "сухого" года ))
Додано: Сер 24 жов, 2018 15:15
Re: Другого підвищення ціни на газ не буде - Гройсман
у рыгов в этот раз социализм не получится - в резервах нет лишней двадцатки ярдов на проедание. хотя могут набрать кредитов у ближайшего соседа.
а повышение во второй половине 2019 может и будет, просто не факт будет ли Гройсман на своем посту.
Додано: Сер 24 жов, 2018 15:27
а верить то можно этому? два года назад он же уже говорил, что это цена окончательная...
Додано: Сер 24 жов, 2018 15:37
Так Порошенко и прошлый раз был при власти и не очень то отказывался и не был против кредитов.
Что касается текущей ситуации, то несмотря заявления гаранта о необходимости пересмотрения объемов выплат, в бюджет не заложена статья субсидий с учетом повышения цены на газ.
Black Jack - White Business
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