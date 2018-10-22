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Другого підвищення ціни
на газ не буде - Гройсман

Другого підвищення ціни на газ не буде - Гройсман
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12345
Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 14:03

Re: Другого підвищення ціни на газ не буде - Гройсман

  makishin60 написав:пусть платит только нас пусть не трогает- простых людей , оно все равно будет верить власти

скажите, на сколько снизят цены на газ и коммуналку рыги и их симпатики, когда победят на следующих выборах?
вангую, что такую сладкую схему они оставят нетронутой и найдут способ объяснить простым людям почему.
Pegasmaster
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 14:48

Это тоже сбудется через пять лет?
https://google.com/newsstand/s/CBIwxYyQwz0
lilikovi4
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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 15:03

  lilikovi4 написав:Это тоже сбудется через пять лет?
https://google.com/newsstand/s/CBIwxYyQwz0

В связи с отсутствием рынка и присутствием админ-монополии - вероятно.
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ruvex
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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 15:14

  alexkr написав:vetka вот ссылочка с рекомендацией недорогих украинских вин https://bzh.life/mesta-i-veshi/ukrainskie-vina-do-200-griven-kotorye-stoit-poprobovat
Очень рекомендую Колониста. Мальбек был моим предпочтением долгое время, но попалась одна партия, которую с трудом смог пить :(
Сори за оффтопик.
Знакомые занимаются удобрениями и мотаются по всей Украине. Любят вино и разбираются во всей технологии от и до.
По их словам только Колонист и Винодельческое хозяйство князя Трубецкого придерживаются "классической" технологии. Остальные злоупотребляют "техническими достижениями".

Я за Колонист. От Трубецкого меня кумарит. Мож год был сырым и с серой переборщили.
Короче выбирайте в не зависимости от марки вино урожая "сухого" года ))
Подолянин
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 15:15

Re: Другого підвищення ціни на газ не буде - Гройсман

  Pegasmaster написав:скажите, на сколько снизят цены на газ и коммуналку рыги и их симпатики, когда победят на следующих выборах?
вангую, что такую сладкую схему они оставят нетронутой и найдут способ объяснить простым людям почему.


у рыгов в этот раз социализм не получится - в резервах нет лишней двадцатки ярдов на проедание. хотя могут набрать кредитов у ближайшего соседа.

а повышение во второй половине 2019 может и будет, просто не факт будет ли Гройсман на своем посту.
galex
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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 15:27

а верить то можно этому? два года назад он же уже говорил, что это цена окончательная...
Тракторист
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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 15:37

  galex написав:
у рыгов в этот раз социализм не получится - в резервах нет лишней двадцатки ярдов на проедание. хотя могут набрать кредитов у ближайшего соседа.

а повышение во второй половине 2019 может и будет, просто не факт будет ли Гройсман на своем посту.


Так Порошенко и прошлый раз был при власти и не очень то отказывался и не был против кредитов.
Что касается текущей ситуации, то несмотря заявления гаранта о необходимости пересмотрения объемов выплат, в бюджет не заложена статья субсидий с учетом повышения цены на газ.
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ruvex
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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 16:10

Re: опять

  Pegasmaster написав:снизят цены на газ и коммуналку рыги и их симпатики, когда победят

Кто спрашивал про регионалов?
sal
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 17:09

  Дикий не Дикий написав:Повністю згідний. Передвиборний "треп". Хто йому вірить:-)

А я згоден з Гройсманом.Більше підвищення тарифу на газ при ньому не буде.
Цей опалювальний сезон Україна переживе при тарифі 8550.
А вже ціну на наступний опалювальний сезон встановлюватиме новий президент.
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