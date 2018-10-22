Другого підвищення ціни на газ не буде - Гройсман

Додано: Сер 24 жов, 2018 17:42

ruvex написав: Так Порошенко и прошлый раз был при власти и не очень то отказывался и не был против кредитов. Так Порошенко и прошлый раз был при власти и не очень то отказывался и не был против кредитов.

Что касается текущей ситуации, то несмотря заявления гаранта о необходимости пересмотрения объемов выплат, в бюджет не заложена статья субсидий с учетом повышения цены на газ.

если вы о каденции януковича, то лично мне не известно - против он был или за. и самое главное - имело ли это значение в свете того, что янукович мог просто ставитиь перед фактом, не интересуясь его мнением.возможно надеются что отсекание липовых субсидиантов а также уменьшение субсидий в связи с ростом доходов населения сгладит эту разницу. а возможно прикидывают что до осени 2019, а дальше это уже будет проблема следующего правительства. а может Порошенко просто "приободрил" народ, а через пару минут забудет. У Юли например неправды в речи - вагон и тележка, а поди ж таки - в лидерах по социологии. Причем если там у меня были определенные соображения и сомнения по неопределившимся, то ставки букмекеров впечатлили - разрыв серьезный, а эти ребята себе в убыток довольно редко играют.