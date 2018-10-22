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Другого підвищення ціни
на газ не буде - Гройсман

Другого підвищення ціни на газ не буде - Гройсман
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 3456
Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 18:09

galex
Букмекерская линия отражает мнение игроков (точнее соотношение денег, которые будут ставиться).
Прямой связи с вероятностью события нет.

Особенно смешно, когда комментаторы по ТВ, при проигрыше лидера заявляют об убытке букмекеров.
При правильно выставленной линии (ее корректировке при нагрузке плеч) букмекеру абсолютно фиолетово, кто победит. Он забирает свою маржу. 10-15%. И всё.
И пусть хоть проиграет фаворит с коэф. 1, 01.

Другое дело, когда букмекеры знают результат и при перегрузе одного плеча не двигают коэффициент!!!
Вот тут помимо маржи идёт солидный куш.
Ещё и СМИ подключат о преимуществе фаворита или слабости аутсайдера.
detroytred
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