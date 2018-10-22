Другого підвищення ціни на газ не буде - Гройсман

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galex Букмекерская линия отражает мнение игроков (точнее соотношение денег, которые будут ставиться). Прямой связи с вероятностью события нет.
Особенно смешно, когда комментаторы по ТВ, при проигрыше лидера заявляют об убытке букмекеров. При правильно выставленной линии (ее корректировке при нагрузке плеч) букмекеру абсолютно фиолетово, кто победит. Он забирает свою маржу. 10-15%. И всё. И пусть хоть проиграет фаворит с коэф. 1, 01.
Другое дело, когда букмекеры знают результат и при перегрузе одного плеча не двигают коэффициент!!! Вот тут помимо маржи идёт солидный куш. Ещё и СМИ подключат о преимуществе фаворита или слабости аутсайдера.
Схоже, пан Гройсман вирішив погратися в популізм... Ну-ну, на мою думку, краще вже одразу казати як буде, ніж спочатку розповідати казки, а потім однаково доведеться підвищувати й тоді вже народ буде розгніваний не тільки фактом підвищення, а і фактом брехні...
0mage0 написав:Схоже, пан Гройсман вирішив погратися в популізм... Ну-ну, на мою думку, краще вже одразу казати як буде, ніж спочатку розповідати казки, а потім однаково доведеться підвищувати й тоді вже народ буде розгніваний не тільки фактом підвищення, а і фактом брехні...
Так если он скажет правду,что в следующем году будет ещё 2 раза подымать цены на газ к уровню европейских/рыночных,то кто же тогда выберет действующую свору на выборах? А так лучше рассказать сказки лохторату, может и поверят!