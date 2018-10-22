Другого підвищення ціни на газ не буде - Гройсман

Додано: Чет 25 жов, 2018 03:54

detroytred написав: galex

Букмекерская линия отражает мнение игроков (точнее соотношение денег, которые будут ставиться).

Прямой связи с вероятностью события нет.



Особенно смешно, когда комментаторы по ТВ, при проигрыше лидера заявляют об убытке букмекеров.

При правильно выставленной линии (ее корректировке при нагрузке плеч) букмекеру абсолютно фиолетово, кто победит. Он забирает свою маржу. 10-15%. И всё.

И пусть хоть проиграет фаворит с коэф. 1, 01.



Другое дело, когда букмекеры знают результат и при перегрузе одного плеча не двигают коэффициент!!!

Вот тут помимо маржи идёт солидный куш.

Ещё и СМИ подключат о преимуществе фаворита или слабости аутсайдера. galexБукмекерская линия отражает мнение игроков (точнее соотношение денег, которые будут ставиться).Прямой связи с вероятностью события нет.Особенно смешно, когда комментаторы по ТВ, при проигрыше лидера заявляют об убытке букмекеров.При правильно выставленной линии (ее корректировке при нагрузке плеч) букмекеру абсолютно фиолетово, кто победит. Он забирает свою маржу. 10-15%. И всё.И пусть хоть проиграет фаворит с коэф. 1, 01.Другое дело, когда букмекеры знают результат и при перегрузе одного плеча не двигают коэффициент!!!Вот тут помимо маржи идёт солидный куш.Ещё и СМИ подключат о преимуществе фаворита или слабости аутсайдера.

это не всегда так работает. есть некоторые начальные цифры, а вот дальше уже начинается корректировка. причем не стоит забывать что для данного конкретного игрока работает тот коэффициент, который был на момент его ставки.более того, если до дня Х еще далеко, могут происходить отдельные события, резко влияющие на коэффициенты.если линия появилась недавно, то сначала как раз аналитика контор, а дальше уже сдвиг по мнениям игроков.(в качестве примера можно отследить изменения коэффициентов на бой Усик-Гассиев, когда украинец был изначально явным фаворитом, затем коэффициенты начали равняться потому что из РФ пошел солидный загруз на Мурата, потом еще скачок в сторону уравнивания когда поменяли место из ОАЭ на Москву, потом еще скачок когда Усик уволил тренера, к самому бою коэффициенты были уже равные, а кое-где на Мурата даже меньше. Представляю себе облом ставящих, когда они увидели КТО в углу у Александра)здесь буки как раз нагрелись, но если бы произошло непредвидеенное и Александр проиграл, они могли бы прилично попасть, несмотря на все корректировки ибо ставок на Мурата было в разы больше и начинались они с больших коэффициентов.но в целом усредненно по сумме многих событий за какой-то период времени они конечно имеют свою маржу.насчет догов там тоже не так просто. нередко заказчик результата делает ход первым, особенно это заметно по низшим лигам, где малая активность и небольшие суммы и вдруг кто-то заносит чемодан на Нафтовик Ахтырку )) иногда в этих случаях они снимают матч с линии и возвращают деньги либо ставят мизерный коэффициент и понижают лимит. но обычно знатоки своего дела уже знают как и сколько поставить, не зарываясь, чтобы не спугнуть - в итоге и сами в прибыли и буки не в обиде - далее происходит уже все как вы правильно сказали - люди соблазняются на высокий кэф соперника, заливают бабло, буки не двигают коэффициент, а уже подсчитывают будущий куш.Резюмируя: безубыточность букмекеров в определенном роде зависит от того, насколько адекватно были проставлены коэффициенты изначально. И эти цифры дает контора, а вот дальше уже - сдвигНу и конечно же корректирующие события, они резко могут менять всю картину и ее оценку с точки зрения правильности коэффициентов. Уверен, таких событий до выборов еще произойдет немало.