Другого підвищення ціни на газ не буде - Гройсман

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galex Букмекерская линия отражает мнение игроков (точнее соотношение денег, которые будут ставиться). Прямой связи с вероятностью события нет.
Особенно смешно, когда комментаторы по ТВ, при проигрыше лидера заявляют об убытке букмекеров. При правильно выставленной линии (ее корректировке при нагрузке плеч) букмекеру абсолютно фиолетово, кто победит. Он забирает свою маржу. 10-15%. И всё. И пусть хоть проиграет фаворит с коэф. 1, 01.
Другое дело, когда букмекеры знают результат и при перегрузе одного плеча не двигают коэффициент!!! Вот тут помимо маржи идёт солидный куш. Ещё и СМИ подключат о преимуществе фаворита или слабости аутсайдера.
Схоже, пан Гройсман вирішив погратися в популізм... Ну-ну, на мою думку, краще вже одразу казати як буде, ніж спочатку розповідати казки, а потім однаково доведеться підвищувати й тоді вже народ буде розгніваний не тільки фактом підвищення, а і фактом брехні...
0mage0 написав:Схоже, пан Гройсман вирішив погратися в популізм... Ну-ну, на мою думку, краще вже одразу казати як буде, ніж спочатку розповідати казки, а потім однаково доведеться підвищувати й тоді вже народ буде розгніваний не тільки фактом підвищення, а і фактом брехні...
Так если он скажет правду,что в следующем году будет ещё 2 раза подымать цены на газ к уровню европейских/рыночных,то кто же тогда выберет действующую свору на выборах? А так лучше рассказать сказки лохторату, может и поверят!
detroytred написав:galex Букмекерская линия отражает мнение игроков (точнее соотношение денег, которые будут ставиться). Прямой связи с вероятностью события нет.
Особенно смешно, когда комментаторы по ТВ, при проигрыше лидера заявляют об убытке букмекеров. При правильно выставленной линии (ее корректировке при нагрузке плеч) букмекеру абсолютно фиолетово, кто победит. Он забирает свою маржу. 10-15%. И всё. И пусть хоть проиграет фаворит с коэф. 1, 01.
Другое дело, когда букмекеры знают результат и при перегрузе одного плеча не двигают коэффициент!!! Вот тут помимо маржи идёт солидный куш. Ещё и СМИ подключат о преимуществе фаворита или слабости аутсайдера.
это не всегда так работает. есть некоторые начальные цифры, а вот дальше уже начинается корректировка. причем не стоит забывать что для данного конкретного игрока работает тот коэффициент, который был на момент его ставки. более того, если до дня Х еще далеко, могут происходить отдельные события, резко влияющие на коэффициенты. если линия появилась недавно, то сначала как раз аналитика контор, а дальше уже сдвиг по мнениям игроков. (в качестве примера можно отследить изменения коэффициентов на бой Усик-Гассиев, когда украинец был изначально явным фаворитом, затем коэффициенты начали равняться потому что из РФ пошел солидный загруз на Мурата, потом еще скачок в сторону уравнивания когда поменяли место из ОАЭ на Москву, потом еще скачок когда Усик уволил тренера, к самому бою коэффициенты были уже равные, а кое-где на Мурата даже меньше. Представляю себе облом ставящих, когда они увидели КТО в углу у Александра)
здесь буки как раз нагрелись, но если бы произошло непредвидеенное и Александр проиграл, они могли бы прилично попасть, несмотря на все корректировки ибо ставок на Мурата было в разы больше и начинались они с больших коэффициентов.
но в целом усредненно по сумме многих событий за какой-то период времени они конечно имеют свою маржу.
насчет догов там тоже не так просто. нередко заказчик результата делает ход первым, особенно это заметно по низшим лигам, где малая активность и небольшие суммы и вдруг кто-то заносит чемодан на Нафтовик Ахтырку )) иногда в этих случаях они снимают матч с линии и возвращают деньги либо ставят мизерный коэффициент и понижают лимит. но обычно знатоки своего дела уже знают как и сколько поставить, не зарываясь, чтобы не спугнуть - в итоге и сами в прибыли и буки не в обиде - далее происходит уже все как вы правильно сказали - люди соблазняются на высокий кэф соперника, заливают бабло, буки не двигают коэффициент, а уже подсчитывают будущий куш.
Резюмируя: безубыточность букмекеров в определенном роде зависит от того, насколько адекватно были проставлены коэффициенты изначально. И эти цифры дает контора, а вот дальше уже - сдвиг Ну и конечно же корректирующие события, они резко могут менять всю картину и ее оценку с точки зрения правильности коэффициентов. Уверен, таких событий до выборов еще произойдет немало.
bub-har написав:Так если он скажет правду,что в следующем году будет ещё 2 раза подымать цены на газ к уровню европейских/рыночных,то кто же тогда выберет действующую свору на выборах? А так лучше рассказать сказки лохторату, может и поверят!
Наверное тогда за него будут голосовать те, кто предпочитают слышать правду. Ой, оказывается Вы знаете, что цену на газ повысят в любом случае, но Вам не нравится это слышать? Надо же как забавно! А, да, ещё проголосуют те, кому понравится такая идея. Например, как мне. Только почему в 2 раза, а не в 1.95 или не в 2.05? Даёшь рынок!
bub-har написав:Так если он скажет правду,что в следующем году будет ещё 2 раза подымать цены на газ к уровню европейских/рыночных,то кто же тогда выберет действующую свору на выборах? А так лучше рассказать сказки лохторату, может и поверят!
Наверное тогда за него будут голосовать те, кто предпочитают слышать правду. Ой, оказывается Вы знаете, что цену на газ повысят в любом случае, но Вам не нравится это слышать? Надо же как забавно! А, да, ещё проголосуют те, кому понравится такая идея. Например, как мне. Только почему в 2 раза, а не в 1.95 или не в 2.05? Даёшь рынок!
О чем речь -он что сказал, что никогда не будут? Он сказал. про нынешний отопительный сезон и про газ. Ясно, что поднимется горячая вода и отопление из-за 23% подорожания газа. Вообще, почему, оппозиционный блок -на продает добытый газ на Украине населению по льготной цене. Их спонсор - Ахметов добывает уже более миллиарда кубов Народного газа и не отдает населению, а весь забирает себе....
laa1999 написав:Их спонсор - Ахметов добывает уже более миллиарда кубов Народного газа и не отдает населению, а весь забирает себе....
не весь, он делится с самым главным украинцем...
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ruvex написав:Так Порошенко и прошлый раз был при власти и не очень то отказывался и не был против кредитов.
если вы о каденции януковича, то лично мне не известно - против он был или за. и самое главное - имело ли это значение в свете того, что янукович мог просто ставитиь перед фактом, не интересуясь его мнением.
Значит нужно было подать в отставку, а не быть тихим несогласным прихлебателем, изобличая всех теперь. Как он делает сейчас. https://youtu.be/2nnw8ZCiamQ
ruvex написав:Значит нужно было подать в отставку, а не быть тихим несогласным прихлебателем, изобличая всех теперь. Как он делает сейчас. https://youtu.be/2nnw8ZCiamQ
спорно. отказаться работать на благо державы только из-за того, что ее глава, временно присевший в президентское кресло - тупень? может с точки зрения морали и эмоций это было бы красиво, но стратегически, думая на будущее - неверное решение.