RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Другого підвищення ціни
на газ не буде - Гройсман

Другого підвищення ціни на газ не буде - Гройсман
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 4567
Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 12:41

  galex написав:
  ruvex написав:Значит нужно было подать в отставку, а не быть тихим несогласным прихлебателем, изобличая всех теперь. Как он делает сейчас.
https://youtu.be/2nnw8ZCiamQ


спорно. отказаться работать на благо державы только из-за того, что ее глава, временно присевший в президентское кресло - тупень?
может с точки зрения морали и эмоций это было бы красиво, но стратегически, думая на будущее - неверное решение.


Вы хотели сказать исходя из шкурных интересов и возможностей для собственного бизнеса в будущем - так и есть неверное. А исходя из этики и морали, так поступают честные люди, которые не могут воплотить свои идеи во благо страны, а не во благо личного будущего.
Black Jack - White Business
ruvex
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6622
З нами з: 03.11.08
Подякував: 360 раз.
Подякували: 895 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 4567
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Ціни на газ для населення з 1 листопада зростуть - Гройсман 1 ... 5, 6, 7
R2 » Пон 22 жов, 2018 08:34
60 3856
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 жов, 2018 07:11
galex
МВФ вимагає підвищення ціни на газ ще на 40% - ЗМІ 1, 2, 3, 4
R2 » Сер 24 жов, 2018 18:14
34 2288
Переглянути останнє повідомлення
Чет 25 жов, 2018 21:54
yama
Гройсман пояснив, чому МВФ висуває до України суворі вимоги 1, 2
R2 » Вів 23 жов, 2018 09:08
13 738
Переглянути останнє повідомлення
Чет 25 жов, 2018 15:36
ruvex

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
РВС Банк (142)
26.10.2018 14:11
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.