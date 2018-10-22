Другого підвищення ціни на газ не буде - Гройсман

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ruvex написав:Значит нужно было подать в отставку, а не быть тихим несогласным прихлебателем, изобличая всех теперь. Как он делает сейчас. https://youtu.be/2nnw8ZCiamQ
спорно. отказаться работать на благо державы только из-за того, что ее глава, временно присевший в президентское кресло - тупень? может с точки зрения морали и эмоций это было бы красиво, но стратегически, думая на будущее - неверное решение.
Вы хотели сказать исходя из шкурных интересов и возможностей для собственного бизнеса в будущем - так и есть неверное. А исходя из этики и морали, так поступают честные люди, которые не могут воплотить свои идеи во благо страны, а не во благо личного будущего.