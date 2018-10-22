Другого підвищення ціни на газ не буде - Гройсман

Додано: Суб 27 жов, 2018 00:32

Это повышение само по себе просто кидалово олигархами. Ведь что значит - "рыночная цена"? С хаба по разумению бездарей - керманычей. Но ведь большая часть газа страны с вменяемым руководством, а не кучкой популистов во главе, закупают по долгосрочным контрактам. А там газ дешевле чем на хабе и цена на годы фиксированная. Пример Польша и СПГ из США контракт на 20 лет. На хабе покупают газ только если его не хватает. До есть добирают небольшие обьемы. Все. Кроме одних единственных бездарей на весь мир больше на хабе ВЕСЬ газ никто не покупает. Дорого. И цены скачут.

Долгосрочного конракта с Газпромом нет. это хорошо. Но не ужели за 4+ года у керманычей так и не хватило ума - разума найти иного постачальника? По контракту? Катар, США, Норвегия в конце концов...Есть еще Азербайджан с его нефтью и газом и терминал в Одессе. Да турки запретили танкеры с СПГ тащить через проливы но по черному то морю с Азербайджан - труба- Грузия - в Одессу никто не запрещает.. ну кроме тупости собственной.

PS А не хотят, потому что чем дороже газ тем больше накрутка которая идет в карман режиму олигархата.