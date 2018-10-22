Другого підвищення ціни на газ не буде - Гройсман

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ruvex написав:Значит нужно было подать в отставку, а не быть тихим несогласным прихлебателем, изобличая всех теперь. Как он делает сейчас. https://youtu.be/2nnw8ZCiamQ
спорно. отказаться работать на благо державы только из-за того, что ее глава, временно присевший в президентское кресло - тупень? может с точки зрения морали и эмоций это было бы красиво, но стратегически, думая на будущее - неверное решение.
Вы хотели сказать исходя из шкурных интересов и возможностей для собственного бизнеса в будущем - так и есть неверное. А исходя из этики и морали, так поступают честные люди, которые не могут воплотить свои идеи во благо страны, а не во благо личного будущего.
И все же проводя следственную связь Ваших заключений относительно правоты тихого ожидания будучи во власти в прошлом и подводя к настоящему, что по Вашему мнению объективно сделал нынешний гарант для страны и граждан, чтобы в ней было комфортнее жить?
ruvex написав:И все же проводя следственную связь Ваших заключений относительно правоты тихого ожидания будучи во власти в прошлом и подводя к настоящему, что по Вашему мнению объективно сделал нынешний гарант для страны и граждан, чтобы в ней было комфортнее жить?
объективно все-таки стоит расписать плюсы и минусы. исходя из того - что он мог сделать, что мог и сделал, что бы я сделал в той или иной ситуации на его месте. Извините, но нужно более серьезно развернуть мысль, а хочется уже отдыхать. попробую завтра черкануть (но не обещаю).
Это повышение само по себе просто кидалово олигархами. Ведь что значит - "рыночная цена"? С хаба по разумению бездарей - керманычей. Но ведь большая часть газа страны с вменяемым руководством, а не кучкой популистов во главе, закупают по долгосрочным контрактам. А там газ дешевле чем на хабе и цена на годы фиксированная. Пример Польша и СПГ из США контракт на 20 лет. На хабе покупают газ только если его не хватает. До есть добирают небольшие обьемы. Все. Кроме одних единственных бездарей на весь мир больше на хабе ВЕСЬ газ никто не покупает. Дорого. И цены скачут. Долгосрочного конракта с Газпромом нет. это хорошо. Но не ужели за 4+ года у керманычей так и не хватило ума - разума найти иного постачальника? По контракту? Катар, США, Норвегия в конце концов...Есть еще Азербайджан с его нефтью и газом и терминал в Одессе. Да турки запретили танкеры с СПГ тащить через проливы но по черному то морю с Азербайджан - труба- Грузия - в Одессу никто не запрещает.. ну кроме тупости собственной. PS А не хотят, потому что чем дороже газ тем больше накрутка которая идет в карман режиму олигархата.
galex написав:У Юли например неправды в речи - вагон и тележка, а поди ж таки - в лидерах по социологии.
Ну так на сколько она подняла тарифы и насколько из поднял Порошенко? Может в этом причина? И цены тоже. помни при ее премьерстве была проблема с сахаром пару месяцев - вони то было..А сейчас проблема со всем такая что тот сахар кажется детской шуткой. И да люди голосуют не ЗА нее а ПРОТИВ пороха. Вот как с Янеком было.. тоже не ЗА него а против..Так что не важно что она говорит, важно насколько надоела нынешняя щаражкина контора всей стране.
galex написав:У Юли например неправды в речи - вагон и тележка, а поди ж таки - в лидерах по социологии.
Ну так на сколько она подняла тарифы и насколько из поднял Порошенко? Может в этом причина? И цены тоже. помни при ее премьерстве была проблема с сахаром пару месяцев - вони то было..А сейчас проблема со всем такая что тот сахар кажется детской шуткой. И да люди голосуют не ЗА нее а ПРОТИВ пороха. Вот как с Янеком было.. тоже не ЗА кого то конкретно, а против Янека..Так что не важно что она говорит, важно насколько надоела нынешняя щаражкина контора всей стране.