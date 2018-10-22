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Ціни на нафту впали до
мінімуму за півтора місяця

Ціни на нафту впали до мінімуму за півтора місяця
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 09:49

Ціни на нафту впали до мінімуму за півтора місяця

Пропонуємо до обговорення:
Ціна на нафту марки Brent знизилася до мінімуму за півтора місяця. Вартість бареля опустилася нижче 77 доларів, чого не було з 10 вересня

Дивися повний текст Ціни на нафту впали до мінімуму за півтора місяця.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 09:49

Ждем стремительного падения цены на бензин.
Логично же, да?))))
magneet
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 10:22

Логично там,где эта логика присутствует.
sena_2008atp
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