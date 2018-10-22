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Ціни на нафту впали до мінімуму за півтора місяця
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 24 жов, 2018 09:49
Пропонуємо до обговорення:
Ціна на нафту марки Brent знизилася до мінімуму за півтора місяця. Вартість бареля опустилася нижче 77 доларів, чого не було з 10 вересня
Дивися повний текст Ціни на нафту впали до мінімуму за півтора місяця
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R2
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Додано: Сер 24 жов, 2018 09:49
Ждем стремительного падения цены на бензин.
Логично же, да?))))
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magneet
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Додано: Сер 24 жов, 2018 10:22
Логично там,где эта логика присутствует.
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sena_2008atp
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Додано: Сер 24 жов, 2018 12:38
magneet написав:
Ждем стремительного падения цены на бензин.
Логично же, да?))))
А что, есть какая-то связь между ценой нефти в мире и ценой бензина в Украине?
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Кузя
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