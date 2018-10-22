Ціна на нафту марки Brent знизилася до мінімуму за півтора місяця. Вартість бареля опустилася нижче 77 доларів, чого не було з 10 вересня
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Додано: Сер 24 жов, 2018 09:49
Ціни на нафту впали до мінімуму за півтора місяця
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Дивися повний текст Ціни на нафту впали до мінімуму за півтора місяця.
Додано: Сер 24 жов, 2018 12:38
Re: Ціни на нафту впали до мінімуму за півтора місяця
Додано: Чет 25 жов, 2018 07:02
Re: Ціни на нафту впали до мінімуму за півтора місяця
Как уже тошно читать что где-то что-то рухнуло до минимума за последние пять минут. Мы так много за это время пережили.
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