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Відлуння фінмоніторингу:
перевірки банкірів вилилися в...

Відлуння фінмоніторингу: перевірки банкірів вилилися в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 10:26

Відлуння фінмоніторингу: перевірки банкірів вилилися в...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляється на сайті НБУ.

Дивися повний текст Відлуння фінмоніторингу: перевірки банкірів вилилися в блокування майже 60 млрд грн.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 10:26

Просто набор громких слов, чтоб показать бурную деятельность. Миллионные премии же за что-то надо получать.
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