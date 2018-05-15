Про це повідомляється на сайті НБУ.
Дивися повний текст Відлуння фінмоніторингу: перевірки банкірів вилилися в блокування майже 60 млрд грн.
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Додано: Сер 24 жов, 2018 10:26
Відлуння фінмоніторингу: перевірки банкірів вилилися в...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Відлуння фінмоніторингу: перевірки банкірів вилилися в блокування майже 60 млрд грн.
Додано: Сер 24 жов, 2018 10:26
Просто набор громких слов, чтоб показать бурную деятельность. Миллионные премии же за что-то надо получать.
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