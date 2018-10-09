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Мінфін направить частину коштів
від нових євробондів на...

Мінфін направить частину коштів від нових євробондів на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 10:34

Мінфін направить частину коштів від нових євробондів на...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляється в попередньому проспекті емісії нових єврооблігацій.

Дивися повний текст Мінфін направить частину коштів від нових євробондів на викуп 6-місячних паперів.
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