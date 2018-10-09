|
|
Мінфін направить частину коштів від нових євробондів на...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 24 жов, 2018 10:34
Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляється в попередньому проспекті емісії нових єврооблігацій.
Дивися повний текст Мінфін направить частину коштів від нових євробондів на викуп 6-місячних паперів
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 85215
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 120 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Сер 24 жов, 2018 10:34
Египетские пирамиды. Или не египетские.
-
LuckyG
-
-
- Повідомлень: 596
- З нами з: 24.01.17
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 69 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему