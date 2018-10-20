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SkyUp здобула право
літати до Європи

SkyUp здобула право літати до Європи
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 10:35

SkyUp здобула право літати до Європи

Пропонуємо до обговорення:
Авіакомпанія SkyUp отримала сертифікат ТСО, що дозволяє здійснювати польоти у 28 країн Європейського Союзу, а також до Швейцарії, Норвегії, Ісландії та Ліхтенштейну.

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R2
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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 10:35

Полеты в Попрад очень хорошие, потому что Попрад очень близок к Польше. Всего в 34 километрах от Польши
karpatim770
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