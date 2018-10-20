Авіакомпанія SkyUp отримала сертифікат ТСО, що дозволяє здійснювати польоти у 28 країн Європейського Союзу, а також до Швейцарії, Норвегії, Ісландії та Ліхтенштейну.
Дивися повний текст SkyUp здобула право літати до Європи.
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Додано: Сер 24 жов, 2018 10:35
SkyUp здобула право літати до Європи
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Дивися повний текст SkyUp здобула право літати до Європи.
Додано: Сер 24 жов, 2018 10:35
Полеты в Попрад очень хорошие, потому что Попрад очень близок к Польше. Всего в 34 километрах от Польши
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