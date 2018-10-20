Заборона на реалізацію алкоголю в Києві вночі вступив в силу
Дивися повний текст У Києві набула чинності заборона на нічний продаж алкоголю.
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Додано: Сер 24 жов, 2018 11:13
У Києві набула чинності заборона на нічний продаж алкоголю
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Києві набула чинності заборона на нічний продаж алкоголю.
Додано: Сер 24 жов, 2018 11:13
не, ну реально ненормальные......
ну почему опять до 10:00 ??? Ну если магазины открываются в 08:00, а к этому времени все алкаши уже спят, то чего ждать 10:00 ??? Чтобы до 10:00 в магазинах покупателей не было, а с 10:00 очереди на кассах ???
умные сделали бы запрет с 22:00 до 08:00, но это не наш случай.....
Додано: Сер 24 жов, 2018 13:05
Gippo,
Та никакую, просто очередные де*** телодвижения. Хороший пример иллюзии бурной деятельности. Столько париться, чтобы протолкнуть решение, которое никаких проблем не решает.
Додано: Сер 24 жов, 2018 14:10
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