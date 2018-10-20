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У Києві набула чинності заборона
на нічний продаж алкоголю

У Києві набула чинності заборона на нічний продаж алкоголю
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 11:13

У Києві набула чинності заборона на нічний продаж алкоголю

Пропонуємо до обговорення:
Заборона на реалізацію алкоголю в Києві вночі вступив в силу

Дивися повний текст У Києві набула чинності заборона на нічний продаж алкоголю.
R2
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Робот новин
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 11:13

не, ну реально ненормальные......
ну почему опять до 10:00 ??? Ну если магазины открываются в 08:00, а к этому времени все алкаши уже спят, то чего ждать 10:00 ??? Чтобы до 10:00 в магазинах покупателей не было, а с 10:00 очереди на кассах ???
умные сделали бы запрет с 22:00 до 08:00, но это не наш случай.....
Vitalych-new
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 11:45

Политика запретов не работает!
Это идиотизм..
semenoh
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 12:09

Поясните, какую проблему решаем?
Gippo
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 13:05

Gippo,
Та никакую, просто очередные де*** телодвижения. Хороший пример иллюзии бурной деятельности. Столько париться, чтобы протолкнуть решение, которое никаких проблем не решает.
semenoh
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 14:10

  Gippo написав:Поясните, какую проблему решаем?

Кличко боится ночных алкашей.
p_a_l
 
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