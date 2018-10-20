Заборона на реалізацію алкоголю в Києві вночі вступив в силу
Дивися повний текст У Києві набула чинності заборона на нічний продаж алкоголю.
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Додано: Сер 24 жов, 2018 11:13
У Києві набула чинності заборона на нічний продаж алкоголю
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Києві набула чинності заборона на нічний продаж алкоголю.
Додано: Сер 24 жов, 2018 11:13
не, ну реально ненормальные......
ну почему опять до 10:00 ??? Ну если магазины открываются в 08:00, а к этому времени все алкаши уже спят, то чего ждать 10:00 ??? Чтобы до 10:00 в магазинах покупателей не было, а с 10:00 очереди на кассах ???
умные сделали бы запрет с 22:00 до 08:00, но это не наш случай.....
Додано: Сер 24 жов, 2018 13:05
Gippo,
Та никакую, просто очередные де*** телодвижения. Хороший пример иллюзии бурной деятельности. Столько париться, чтобы протолкнуть решение, которое никаких проблем не решает.
Додано: Сер 24 жов, 2018 14:10
Додано: Сер 24 жов, 2018 15:06
Тот случай когда Закон принимают люди которые им никогда не будут "пользоваться".
Еще пример когда какой-то умник додумался что ночные поезда это плохо...
Додано: Сер 24 жов, 2018 22:30
Я бы сказал, даже наоборот - их создает
Воообще, пора привыкнуть, что принятие бездумных, а часто просто идиотских решений - для наших властей на всех уровнях, это их конек.
И они реально этим еще и гордятся
Позволю себе копипаст по сабжу:
Президент Беларуси Александр Лукашенко распорядился в течение суток отменить ограничение продажи алкоголя в ночное время, которое в экспериментальном порядке было введено с 1 октября в Минске и некоторых местах на районном уровне. Об этом во вторник, 2 октября, пишет БЕЛТА со ссылкой на администрацию президента Беларуси.
Отмечается, что Лукашенко, ознакомившись с представленной ему информацией, принял решение в течение суток "отменить эти непродуманные решения".
Он считает, что бороться с пьянством и алкоголизмом необходимо не такими "односторонними запретами", которые на практике вместо положительного результата оборачиваются ростом теневого рынка и уголовной сферы, в том числе увеличением количества контрафактной продукции.
Выбираем боксеров и кондитеров дальше....
Додано: Чет 25 жов, 2018 08:32
Алкоголики вечером покупают, а не утром. И не в магазине, там акцизы большие.
Если приглашаешь гостей на обед и в магазин идеш утром, то почему нельзя купить бутылку вина? Покупаешь все продукты, а потом 2й раз идешь в магазин за вином. Бред.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
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