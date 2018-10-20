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У Києві набула чинності заборона
на нічний продаж алкоголю

У Києві набула чинності заборона на нічний продаж алкоголю
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 08:36

Интересно как поступит магазин если в 8 утра у них открыть алкогольный напиток и отпить немного?
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
cannabis_ua
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Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 11:13

  cannabis_ua написав:Интересно как поступит магазин если в 8 утра у них открыть алкогольный напиток и отпить немного?

Десь на Ютубі є ролік з попередньої заборонии на продаж.
jeugen
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Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 11:36

Если бы полностью сделали запрет, то да - было бы похоже на совок. Хотя и это в своё время ничем хорошим не закончилось.

Но если запрещено в магазине, а разрешено в генделе в 10 м от него - то вот такой запрет мне совсем непонятен.
Gippo
 
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