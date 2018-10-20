У Києві набула чинності заборона на нічний продаж алкоголю

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Чет 25 жов, 2018 08:36
Интересно как поступит магазин если в 8 утра у них открыть алкогольный напиток и отпить немного?
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
Додано: Чет 25 жов, 2018 11:13
Додано: Чет 25 жов, 2018 11:36
Если бы полностью сделали запрет, то да - было бы похоже на совок. Хотя и это в своё время ничем хорошим не закончилось.
Но если запрещено в магазине, а разрешено в генделе в 10 м от него - то вот такой запрет мне совсем непонятен.
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