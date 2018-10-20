У Києві набула чинності заборона на нічний продаж алкоголю

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Чет 25 жов, 2018 08:36
Интересно как поступит магазин если в 8 утра у них открыть алкогольный напиток и отпить немного?
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
Додано: Чет 25 жов, 2018 11:13
Додано: Чет 25 жов, 2018 11:36
Если бы полностью сделали запрет, то да - было бы похоже на совок. Хотя и это в своё время ничем хорошим не закончилось.
Но если запрещено в магазине, а разрешено в генделе в 10 м от него - то вот такой запрет мне совсем непонятен.
Додано: Чет 25 жов, 2018 12:34
Gippo
А що тут не зрозумілого. Занесли бабла і попросили спочатку Віталю. Той заборонив вночі продавати. В 2016-му влада країни вирішила, що теж хоче щось мати - ось власники гендилів і назбирали за 2 роки для лобіювання цього законопроекту.
Додано: П'ят 26 жов, 2018 09:03
А мне вот ещё интересно, а что за последние 2 года изменилось? Неужели Антимонопольный ошибся и вдруг такое решение Киевсовета неожиданно стало законным?
Додано: П'ят 26 жов, 2018 09:57
як яку? невже не розуміло? проблему завантаження прикормлених точок, які будуть продавати алкоголь (і контрафактний в т.ч.) в період заборони. і потечуть гроші в потрібні кишені, тільки не казну у вигляді податків. саму так це і працює в тих містах, де це ввели раніше.
Додано: П'ят 26 жов, 2018 11:02
Всё правильно делают. Постепенно уменьшить время продажи до 1 часа в сутки, чтоб те, кому не очень то и надо, вообще отказались от покупки
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