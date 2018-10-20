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У Києві набула чинності заборона
на нічний продаж алкоголю

У Києві набула чинності заборона на нічний продаж алкоголю
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 08:36

Интересно как поступит магазин если в 8 утра у них открыть алкогольный напиток и отпить немного?
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
cannabis_ua
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Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 11:13

  cannabis_ua написав:Интересно как поступит магазин если в 8 утра у них открыть алкогольный напиток и отпить немного?

Десь на Ютубі є ролік з попередньої заборонии на продаж.
jeugen
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Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 11:36

Если бы полностью сделали запрет, то да - было бы похоже на совок. Хотя и это в своё время ничем хорошим не закончилось.

Но если запрещено в магазине, а разрешено в генделе в 10 м от него - то вот такой запрет мне совсем непонятен.
Gippo
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 12:34

Gippo
А що тут не зрозумілого. Занесли бабла і попросили спочатку Віталю. Той заборонив вночі продавати. В 2016-му влада країни вирішила, що теж хоче щось мати - ось власники гендилів і назбирали за 2 роки для лобіювання цього законопроекту.
jeugen
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 09:03

А мне вот ещё интересно, а что за последние 2 года изменилось? Неужели Антимонопольный ошибся и вдруг такое решение Киевсовета неожиданно стало законным?
semenoh
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 09:57

  Gippo написав:Поясните, какую проблему решаем?


як яку? невже не розуміло? проблему завантаження прикормлених точок, які будуть продавати алкоголь (і контрафактний в т.ч.) в період заборони. і потечуть гроші в потрібні кишені, тільки не казну у вигляді податків. саму так це і працює в тих містах, де це ввели раніше.
wild.tomcat
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 11:02

  Vitalych-new написав:не, ну реально ненормальные......
ну почему опять до 10:00 ??? Ну если магазины открываются в 08:00, а к этому времени все алкаши уже спят, то чего ждать 10:00 ??? Чтобы до 10:00 в магазинах покупателей не было, а с 10:00 очереди на кассах ???
умные сделали бы запрет с 22:00 до 08:00, но это не наш случай.....

Всё правильно делают. Постепенно уменьшить время продажи до 1 часа в сутки, чтоб те, кому не очень то и надо, вообще отказались от покупки
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 12:59

Re: У Києві набула чинності заборона на нічний продаж алкого

  wild.tomcat написав:і потечуть гроші в потрібні кишені, тільки не казну у вигляді податків.


Вот! В том и дело. Ведь я в магазине покупаю 0.5 л водки за цену, которая минимум в 2 раза больше, чем алкаш её берёт в генделе.
Не совсем понимаю наше государство и его заботу (
Gippo
 
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