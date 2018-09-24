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10 осіб підозрюють у привласненні
$20 мільйонів "Ощадбанку"

10 осіб підозрюють у привласненні $20 мільйонів "Ощадбанку"
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 11:36

10 осіб підозрюють у привласненні $20 мільйонів "Ощадбанку"

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє прес-служба НАБУ.

Дивися повний текст 10 осіб підозрюють у привласненні $20 мільйонів \"Ощадбанку\".
R2
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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 11:36

..единственная видать контора (НАБУ), которую стоит финансировать из бюджета!!.. всех остальных - к стенке, пока не начнут давать результат!...
maestro71
 
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