Про це повідомляє прес-служба НАБУ.
Дивися повний текст 10 осіб підозрюють у привласненні $20 мільйонів \"Ощадбанку\".
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Додано: Сер 24 жов, 2018 11:36
10 осіб підозрюють у привласненні $20 мільйонів "Ощадбанку"
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Дивися повний текст 10 осіб підозрюють у привласненні $20 мільйонів \"Ощадбанку\".
Додано: Сер 24 жов, 2018 11:36
..единственная видать контора (НАБУ), которую стоит финансировать из бюджета!!.. всех остальных - к стенке, пока не начнут давать результат!...
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