RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Eni вийшов з проекту з "Роснєфть"
на чорноморському шельфі

Eni вийшов з проекту з "Роснєфть" на чорноморському шельфі
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 11:59

Eni вийшов з проекту з "Роснєфть" на чорноморському шельфі

Пропонуємо до обговорення:
Італійський енергетичний концерн Eni залишив проект з "Роснєфть" з пошуку вуглеводнів на шельфі Чорного моря.

Дивися повний текст Eni вийшов з проекту з \"Роснєфть\" на чорноморському шельфі.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 85217
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 120 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 11:59

Фактическая глубина скважины составила 5265 м, глубина моря в точке бурения – 2109 м.

нифига себе глубины
trololo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3509
З нами з: 16.10.14
Подякував: 1778 раз.
Подякували: 1004 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 12:20

  trololo написав:Фактическая глубина скважины составила 5265 м, глубина моря в точке бурения – 2109 м.

нифига себе глубины


А что, со школы не знал какая глубина Чёрного моря? :D
Кузя
 
Повідомлень: 239
З нами з: 08.03.15
Подякував: 3 раз.
Подякували: 42 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: denf15 і 13 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
"Укравтодор" обговорив зі Світовим банком запуск проекту...
R2 » Чет 23 сер, 2018 22:13
1 113
Переглянути останнє повідомлення
Чет 23 сер, 2018 22:13
saweliy722
Samsung відмовилася від розробки проекту аеропорту... 1, 2
R2 » Пон 25 чер, 2018 12:51
11 1166
Переглянути останнє повідомлення
Вів 26 чер, 2018 16:20
Sommer
EIB схвалив кредит на €932 млн для фінансування проекту...
R2 » П'ят 16 бер, 2018 13:46
2 407
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 16 бер, 2018 15:46
serg_vronsky

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (62765)
24.10.2018 13:54
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.