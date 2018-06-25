Італійський енергетичний концерн Eni залишив проект з "Роснєфть" з пошуку вуглеводнів на шельфі Чорного моря.
Дивися повний текст Eni вийшов з проекту з \"Роснєфть\" на чорноморському шельфі.
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Додано: Сер 24 жов, 2018 11:59
Eni вийшов з проекту з "Роснєфть" на чорноморському шельфі
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Дивися повний текст Eni вийшов з проекту з \"Роснєфть\" на чорноморському шельфі.
Додано: Сер 24 жов, 2018 11:59
Фактическая глубина скважины составила 5265 м, глубина моря в точке бурения – 2109 м.
нифига себе глубины
Додано: Сер 24 жов, 2018 12:20
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