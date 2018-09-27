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В Україну продовжують прибувати
американські локомотиви

В Україну продовжують прибувати американські локомотиви
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 12:19

В Україну продовжують прибувати американські локомотиви

Пропонуємо до обговорення:
В Україну вже надійшли 15 локомотивів General Electric.

Дивися повний текст В Україну продовжують прибувати американські локомотиви.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 12:19

Стоит отметить, что на тепловозе были использованы одноступенчатое рессорное подвешивание и челюстные тележки. Учитывая планы по созданию на базе тепловоза пассажирской версии, можно сказать, что данный узел тепловоза является устаревшим и непригодным к использованию на пассажирской модификации.
illi78
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