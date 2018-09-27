В Україну вже надійшли 15 локомотивів General Electric.
Дивися повний текст В Україну продовжують прибувати американські локомотиви.
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Додано: Сер 24 жов, 2018 12:19
В Україну продовжують прибувати американські локомотиви
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україну продовжують прибувати американські локомотиви.
Додано: Сер 24 жов, 2018 12:19
Стоит отметить, что на тепловозе были использованы одноступенчатое рессорное подвешивание и челюстные тележки. Учитывая планы по созданию на базе тепловоза пассажирской версии, можно сказать, что данный узел тепловоза является устаревшим и непригодным к использованию на пассажирской модификации.
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