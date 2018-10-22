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Finance.ua: Чому
не дають кредит

Finance.ua: Чому не дають кредит
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Як оформити кредит, нюанси та проблеми, що виникають під час кредитування, кредитні ставки та ризики.
Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 12:29

Finance.ua: Чому не дають кредит

Пропонуємо до обговорення:
5 головних причин відмови з боку банків
Іноді клієнти, звертаючись до банку за позикою, отримують відмову. Причини відмови у видачі кредиту можуть бути різні. Ми перерахуємо найпоширеніші і розповімо, що потрібно зробити, щоб збільшити свої шанси на його отримання.

Дивися повний текст Чому не дають кредит
D2
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 17:58

  D2 написав:Пропонуємо до обговорення:
5 головних причин відмови з боку банків
Іноді клієнти, звертаючись до банку за позикою, отримують відмову. Причини відмови у видачі кредиту можуть бути різні. Ми перерахуємо найпоширеніші і розповімо, що потрібно зробити, щоб збільшити свої шанси на його отримання.

Дивися повний текст Чому не дають кредит


Те, кто не может получить кредит и так знают, почему они не могут...
А вот другой вопрос... Где им взять кредит?

Есть два варианта: кредитная карта и кредитная организация... чуть хуже (ломбард)...

Для выпуска кредитной карты есть также ряд условий, но и из дебетовой карты можно сделать кредитную карту. Что для этого нужно? Взять на нее кредит!

Кредитная организация может выдать кредит наличными, а может выдать кредит на счет или любую банковскую карту. Никаких проблем в выдаче кредита у кредитных организаций не бывает. Паспорт, ИНН, номер карты =)
pantera
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 07:55

Re: Finance.ua: Чому не дають кредит

  pantera написав:Есть два варианта: кредитная карта и кредитная организация... чуть хуже (ломбард)...
С плохой кредитной историей (при желании её улучшить) стоит обращаться к тем организациям, которые сотрудничают с желаемым кредитным бюро. Если выплатить кредит без нарушений, то так хоть какая-то польза будет и увеличит шансы на возможность использования банковских продуктов в дальнейшем.
IMHO
MASolomko
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