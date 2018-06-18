Finance.ua: Чому не дають кредит

5 головних причин відмови з боку банків Іноді клієнти, звертаючись до банку за позикою, отримують відмову. Причини відмови у видачі кредиту можуть бути різні. Ми перерахуємо найпоширеніші і розповімо, що потрібно зробити, щоб збільшити свої шанси на його отримання.
5 головних причин відмови з боку банків Іноді клієнти, звертаючись до банку за позикою, отримують відмову. Причини відмови у видачі кредиту можуть бути різні. Ми перерахуємо найпоширеніші і розповімо, що потрібно зробити, щоб збільшити свої шанси на його отримання.
Те, кто не может получить кредит и так знают, почему они не могут... А вот другой вопрос... Где им взять кредит?
Есть два варианта: кредитная карта и кредитная организация... чуть хуже (ломбард)...
Для выпуска кредитной карты есть также ряд условий, но и из дебетовой карты можно сделать кредитную карту. Что для этого нужно? Взять на нее кредит!
Кредитная организация может выдать кредит наличными, а может выдать кредит на счет или любую банковскую карту. Никаких проблем в выдаче кредита у кредитных организаций не бывает. Паспорт, ИНН, номер карты =)
pantera написав:Есть два варианта: кредитная карта и кредитная организация... чуть хуже (ломбард)...
С плохой кредитной историей (при желании её улучшить) стоит обращаться к тем организациям, которые сотрудничают с желаемым кредитным бюро. Если выплатить кредит без нарушений, то так хоть какая-то польза будет и увеличит шансы на возможность использования банковских продуктов в дальнейшем. IMHO